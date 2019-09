Galerii: pildikesi nõukogude koolipõlvest

Täna avatava väljapaneku idee tõukus soovist vaadata tagasi Nõukogude Eesti koolilapse ellu. Sel ajal oma koolitee läbinutele võivad fotod tekitatada nii rõõmustavaid kui kurvastavaid mälupilte, paljudele noorematele on aga tegu tagasivaatega aega, millest on kuuldud lugusid vaid oma esivanematelt. Dokfoto Keskuse kuraatori Toomas Järvet sõnul ei soovita antud näitusega anda hinnangut, kas Nõukogude lapsepõlv võis olla õnnelik või mitte, küll aga usub ta, et ka raudse eesriide taga kogesid koolilapsed universaalseid rõõme, mida võivad tuua sõbrad, huvitegevus ja kool.