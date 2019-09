Raju rokisügis Forum Cinemas kinodes

«Rokkmuusika ise ja kogu sellega kaasas käiv lavašõu on mõeldud ikka suurelt nautimiseks ja seepärast on meil eriti hea meel, et saame nüüd sellised legendaarsed tegelased nagu Metallica, Roger Waters ja Rush tuua kõikide fännide ette lühikese ajavahega ning võimalikult kvaliteetselt,» märkis Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod.

Forum Cinemas alustab rokist tulvil sügishooaega 9. septembril Coca-Cola Plazas kontsertfilmiga «Rush: Cinema Strangiato», mis võimaldab publikul heita pilgu legendaarse bändi «R40 LIVE» tuuri parimatele paladele. Muuhulgas kõlavad ka lood «Tom Sawyer», «Closer to the Heart», «Subdivisions» ja paljud teised. Lisaks näeb hetki lava tagant ja seninägematuid kaadreid bändi tegemistest.

Novod lisas, et fännidele on filmi näol kindlasti tegemist maiuspalaga, sest muusika kõrval on palju rõhku pandud just materjalile, mida seni pole avaldatud. «Näiteks on seal eksklusiivsed intervjuud Tom Morello, Billy Corgani, Taylor Hawkinsi ja paljude teistega. Lisaks on pikalt juttu ka Geddy Lee’ga, kes valgustab oma uue raamatu hullumeelset ja kirglikku valmimise protsessi.»

2. oktoobril linastub kõikides Forum Cinemas kinodes Pink Floydi kaasasutaja ja loomingulise jõu Roger Watersi kontsertfilm «Us + Them», mis on Watersi 2017-2018. aasta kontserttuuri jooksul Amsterdamis üles võetud visuaalselt võimas teos, mis pakub Pink Floydi kõige kuulsamaid palasid legendaarsetelt albumitelt «The Dark Side of The Moon», «The Wall», «Animal», «Wish You Were Here» ja ka Watersi kõige viimaselt albumilt «Is This The Life We Really Want?».