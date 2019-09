Tänapäeva maailm on sageli ekstaatiline kujutiste virr-varr. Eristused võltsi ja tõelise vahel muutuvad aina hägusamaks ja teinekord tundub, et kaart eelnebki territooriumile. Kõik on korraga tehnoloogiline ja irratsionaalne; vahendatud ja samas liiga lähedal, perversne. Selline maailm avab meile kahtlemata palju võimalusi, ent mõnikord võib selles olla raske orienteeruda.

Üks võimalus sellise hüperreaalsusega toime tulla on olukorda kritiseerida. Teine variant on see enda kasuks pöörata. Briti fotokunstnik ja skandalist Alison Jackson teeb aga mõlemat korraga. Tema uus näitus kannab pealkirja „Tõde on surnud“ ja seda saab vaadata Fotografiskas.