Rada7.ee tähistab oma 20. ja viimast sünnipäeva

Sündmuse kontsertprogramm algab süngemate nootide, aeglasema ja süngema meeleoluga, seejärel kerime hoo üles uuteks alguseks. Thou Shell of Death on ootanud viisakalt ära Rada7.ee peo, et esitleda lõpuks oma aprillis Austria leibeli Talheim Records alt ilmunud albumit “Witchery”. Nime poolest eriti sümboolselt tähendusrikkalt esineb väliskülalisena UK bänd Fvnerals, kelle nimi klapib suurepäraselt muusikaga, kus segunevad doom, post-rock, shoegaze ja dark ambient.