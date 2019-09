Arne Maasiku metafüüsiline arhitektuur jõuab Kalamajas näitusele

Arne Maasiku uus, suvel Eesti Arhitektuurimuuseumis esitletud fotoseeria astub sügisel uuesti areenile Tallinna Fotokuu satelliitprogrammi raames Kalamajas. Seekordseks dialoogipartneriks on eksponeerimisruum ise, ruum kui kunstniku huviobjekt – ühel juhul avara ja täitmist ootavana, teisel juhul pisikese ja eneseküllasena. 600 m² vs 6 m² ehk satelliit koos satelliidiga, mida nii omavahel kui Fotokuu põhiprogrammiga seob ruumi moraalse kuuluvuse küsimus.

Arne Maasik, kes hiljuti pälvis Kristjan Raua preemia Louis Kahni arhitektuuri uurimise eest, annab arhitektist fotokunstnikuna hea võimaluse kaks meediumit – ruum ja foto – omavahel just sellisel viisil ühendada ja esitleda. Sihilikult tahumatu ja tolmune näitusekeskkond toob tema uue seeria õrnuse ja puhtuse eriti esile ning koos sellega ka foto ja selle mänguruumi olemuse.

Näituse kuraator on Triinu Soikmets (MTÜ Draakon ja Delfiin) ning see saab teoks koostöös galeriidega ArtDepoo ja Metropol 6m². Näitus on avatud K-P kell 12.00-18.00 ning kestab 27. septembrini 2019. Sissepääs tasuta.