Muteerunud ema. Osa 3.

Nüüdseks teatrilavalt mõnda aega (ja loodetavasti ajutiselt) eemal olnud ja Viljandis tulevasi näitlejaid õpetav Unt on märkamatult jõudnud oma kolmanda lavastuseni ning need (õigemini materjali valikud), justkui ühe pika lavastuse kolm vaatust, on kaugel juhuslikkusest ja kohustusest.