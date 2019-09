Oktoobri lõpul jõuab kinodesse dokfilm palgalisest teatrivaatajast

Üks idee autoreid, Kinoteatri produtsent Paul Piik kirjeldab, et inimeste reaktsioon sellisele ametile on olnud naljakas. «On inimesi, kes ütlevad, et ma väga tahaks sellist tööd teha! Ja siis on inimesi, kes ütlevad, et see töö ajaks neid kindlasti hulluks.»