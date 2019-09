Kui värvid muutuvad helideks ja rütmideks

Siim on oma loomeperioodi jooksul liikunud realistlikumalt käsitlusviisilt üldistatud vormide ja abstraktsionismi poole, kus vaataja huvi visuaalse vastu liigub hoopis kujutatud objektide taha. On huvitav nentida, et ruumi suurus tingib olukorra, kus vaataja haarab näitust kui tervikobjekti, taiesed koonduvad mõtteliselt üheks ning esile kerkib värvikolmik: sinine-punane-kollane. Põhitoonide esiletung tekitab justkui muusikalise kompositsiooni, kus värvid muutuvad helideks ja rütmideks.