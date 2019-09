Indrek Korneli tantsulavastus otsib absoluutse õnne võimalust

„Mu nimi on Xiaodie but you can call me baby“ on teekond, mille käigus on eesmärk jõuda „absoluutse õnne seisundisse“ ning küsitakse, kas sellel seisundil on ka mingisugune reaalne mõte? Kas me suudame eristada tõelist ja virtuaalset õnne? Kas me suudame olla õnnelikud tehniliste abivahenditeta? Kas me suudame üldse midagi tõeliselt tunda? Miks on nii, et ollakse virtuaalses kontaktis kogu maailmaga, aga õhtul minnakse ikkagi üksi koju?