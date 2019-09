Galerii. Eesti Sisearhitektide Liidu aastapreemia 2019 nominendid

„Sageli on nii, et piiratud tingimused – on see siis vana maja, keerukas funktsioon, piiratud eelarve vms, sageli samaaegselt – annavad lõpptulemuseks palju huvitavamaid ja intrigeerivamaid tulemusi, kui piiramatu vabaduse tingimustes sündinud ruumid. Nii ka seekord, kus žüriid intrigeerisid just keerukamad juhtumid. Olulised tegurid on ka sotsiaalne kandepind, sihtgrupp ja materiaalsed võimalused, mis olid erinevate tööde puhul selgelt erinevad. Oma osa on ka hoonel endal – mõnegi objekti puhul oli eriti muljetavaldav just sujuv üleminek välisarhitektuurilt sisearhitektuurile,” lisas Välja.