Von Krahli teatri mammutprojekt «Jaik» on aasta kõige oodatum teatrisündmus. Tegelikult ei allu «Jaik» kriitikale, seega ei peagi seda lahkama teatri-filmikunsti kriitika tööriistadega. Ta on asi iseeneses, ta on korraga nii suurepärane kui ka täielik läbikukkumine (sest ootused olid siiski suuremad, võib-olla liigagi suured). «Jaik» on kämp ja seega ka lahe.