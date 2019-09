Vaba Lava Tallinna teatrikeskuses etendub lavastus ihast

Kuigi tänapäeva vaated seksuaalsusele ja moraalile on muutunud, olles mõjutatud uutest tehnoloogiatest ja piiramatust ligipääsust internetipornole, leiab lavastaja, et «Kevadise ärkamise» teemad on jätkuvalt aktuaalsed ja intrigeerivad. Armastus, surm, iha, seks, tabud ja vabadus on teemad, mida erinevate vaatenurkade alt ning erinevas dramaturgilises keeles käsitletakse kõigis tetraloogia osades.