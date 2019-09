Eesti Teatri Agentuuri statistikast selgub, et 2018. aastal külastati etendusasutusi ligi 1,2 miljonit korda (täpsemalt 1 192 042), teatrite mängukavas oli ligi 600 lavastust, neist uuslavastusi üle 200, ning anti ligi 7000 etendust.

Eesti Teatri Agentuuri teatriinfo toimetaja Tiia Sippol nendib, et 2018. aastal oli kõike pisut enam kui eelneval ja sellele eelneval aastal: mullu oli 28 084 teatrikülastust rohkem kui 2017. aastal, võrreldes 2016. aastaga oli see näitaja aga 6034 võrra suurem. Sealjuures oli 2018. aastal mängukavas 211 uuslavastust, mis on seitsme võrra rohkem kui aasta varem, võrreldes 2016. aastaga kasvas uuslavastuse arv aga lausa 15 võrra.