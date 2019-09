Draakoni galeriis äsja avatud isikunäituse pealkiri «Sängid ja vulinad» seostub kevadise sulaveega, mille imetlemine on otsekui lapsepõlvest meenuv lemmiktegevus. Vesi, kui miski, mis vormib maastikku ning võtab kuju vastavalt oma keskkonnale, seob näituse installatsioonid ideeliselt üheks. Huvitav on, et näituseruumis sulinat tegelikult ei kuule. See oleks ka liigne, omamoodi teema ülevõimendamine. Liivrand huvitub eelkõige sellest, kuidas vesi loodusjõuna mateeriat kujundab, ja sellest, milline voolamise heli ehk vulin visuaalselt välja võiks näha.