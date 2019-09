Vene Teatris esietendub muusikaline luulekompositsioon «Ruslan ja Ludmilla»

«Ruslan ja Ludmilla» on poeem, mille süžee põhineb väljamõeldud vene eeposel. Muistendit Ruslanist ja Ludmillast ei ole kunagi olemas olnud, selle mõtles Aleksandr Puškin ise välja. Autor toetub oma fantaasiale võttes appi rahvaluule ja folkloori elemente. Meie lavastuse žanr on mänguline teater. Siin puudub psühholoogiline realism, kus igal näitlejal on täita kindel roll. Muidugi teatud kohas kehastab üks näitleja Ruslani ja teine Tšernomori, aga üldiselt on tegemist mängulise struktuuriga. See aitab loo sisu kommenteerida ja liikuda süžeeliini mööda nii, et ei teki vajadust liigselt süüvida ristiusu-eelse Venemaa olustikku.