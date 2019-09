Brasiilia filmid vallutavad taas kino Sõpruse

Tänavuse ülitugeva filmiprogrammi avab Marcelo Gomese film «Kino, aspiriin ja raisakotkad». Film räägib sellest, kuidas 1942. aastal Põhja-Brasiilias kohtuvad tee ääres kaks radikaalselt erinevat meest. Ehkki nende isiksused ja elu oleks justkui erinevatelt planeetidelt, tekib Johani ja Ranulpho vahel sügav sõprus, mis näitab järk-järgult, kuidas on neid mõlemaid mõjutanud jätkuv poliitiline võitlus.

Teise päeva film «Kättemaks» on segu komöödiast ja maanteefilmist, lugu käsitleb mängulisel moel brasiillaste ja argentiinlaste vahelist rivaalitsemist.

«Pöördtuul», nagu enamik sel aastal antud programmis linastuvaid filme, paneb peategelased valikute ette ja toob esiplaanile sõpruse. Loo keskmes on kaks sõpra, kelle kohtumise käigus, mis on täis alkoholi, mälestusi, kahetsusi ja vimma, toimub nende elude ümberhindamine. Film tõstatab magusvalusalt probleemi ja küsimuse, kes lõpuks tegi oma elus parima valiku: see, kes lahkus kodukülast noorelt, või see, kes jäi? Kas õige vastus on üldse olemas?

«Naabrite heli» on linateos, mis valmis 2012. aastal ja on ehk kogu kava üks suuremaid pärle. Nagu režissöör Kleber Mendoca Filho filmid alati, nii näitab ka see kõrgema keskklassi elu, aga samas läbi selle kritiseerites ka Brasiilia ühiskonda laiemalt. «Naabrite helid» kandideeris 2014. aasta Oscaritel Parima võõrkeelse mängufilmile.

Heitor Dhalia film «Serra Pelada» on ilus lõpuakord filminädalale. See on lugu kullapalavikust, ahnusest ja vägivallast kõigi aegade suurimas avatud kullakaevanduses Serra Peladas.

Kõik filmid linastuvad portugali keeles, eesti- ja ingliskeelsete subtiitritega.