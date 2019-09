Dokfoto keskuses avatakse näitus erivajadustega laste argipäevast

«Maailma erinevatest nurkadest meieni toodud pildilood on lihtsad ja sügavalt inimlikud, kuid samas kaunid ning kaasahaaravad,» tutvustab näitust kuraator Kristel Laur. «Jyri Pitkäneni visuaalselt tabavad ja tundlikud fotod ning Eveliina Talvitie ausad ja täpsed tekstid aitavad meil saada aimu peategelaste maailmast ja avada olulisi, kuid sageli varjus olevaid teemasid,» ütleb Laur.

Kuigi fotograafi pildid ja kirjaniku tekstid on mõjusad ka eraldi, töötavad nad koos veel võimsamalt, ühtse tervikuna. Kus tekst lõppeb, sealt võtab üle pilt, ja seal, kus foto viib edasi, kutsub tekst meid veelgi kaugemale. Lugude ja piltide unikaalne põiming toob välja nii erinevusi kui ka inimliku ühisosa, mille taustal on mitmed akuutsed küsimused. Kas normist erinev peab kohanema ühiskonnaga või ühiskond peab kohanema erinevusega? Kas erinevusi austav arusaam inimväärikusest võiks olla midagi kõigile ühist, hoolimata erinevatest kultuuridest ja uskumustest?

Näitusega käib kaasas mitmekesine publiku- ja haridusprogramm, mille kohta leiab täpsemat infot Dokfoto Keskuse kodulehel ning mis täieneb jooksvalt. «Näituse ja publikuprogrammi ettevalmistus on meile olnud ootamatult tõhusaks õppeprotsessiks, sh selle kohta, kuidas oma keskuse ligipääsetavust teadlikumalt suurendada ning mida saaksime erivajadustega külastajate heaks veel teha. Näiteks kasutame seekord näitusel esmakordselt nii punktkirja kui ka kirjeldustõlki pimedatele ja vaegnägijatele. Oleme ise valmis arenema ja loodame inspireerida ka teisi avalikke asutusi,» lisab Dokfoto Keskuse juht ja kuraator Kristel Laur.

Jyri Pitkänen (s 1979 Helsingi, Soome) on fotograaf, kujutav kunstnik ja dokumentalist, kes on oma töödes käsitlenud muuseas ühiskonna marginaalrühmi, tarbimisühiskonda, oma peret ning suhtumist religiooni. Pitkänen on olnud ka fotograafiaõpetaja ja arengupeetusega noorte kunstijuhendaja.