Labürint pakub elektroonilise muusika sekserit

„Tallinna peosarjadele oleme üldiselt ringi peale teinud. Nii et seekord mängime Labürindi ümber: nüüdsest keskendume peosarjade asemel muusikastiilidele. Järgmisel üritusel on eraldi lava nii techno-, house-, elektro-, trummi ja bassi, UK garage’i ja jungle-muusikale,” kirjeldab uuendusi peo üks korraldajatest Hugo Mesi.

Eesmärgiks on korraldajad seadnud pakkuda peoletulijatele võimalust oma harjumuspärasest muusikavalikut laiendada ja uute stiilidega tuttavaks saada. „Päris tihti, kui ma peol ringi käin, kohtan mõnda tuntud trummi ja bassi sõpra techno-muusika lava ees, techno austajat house’i järgi tantsimas, garage’i fännijungle’it nautimas,” ütleb ta.

Üle üheksa aasta mängivad üksteise järel Enar „Rakett” Essenson, Jaagup Jalakas, Kaur Kareda, kes on omaaegsete suurte ja tuntud techno-pidude sarja StereoÖÖ vedajad. Peol esinevad soome tulevikulootused DJ Noisewave ja DJ Mizfire. Ka eesti noori DJ-sid saab Labürindil näha ja kuulda. Neid tutvustatakse laval, mis kannab nime RAW ₪ LAB.

Järgmine Labürint on juba üheteistkümnes. Festivalil on siiani oma lava üles pannud enam kui 40 peosarja, muusikat on mänginud ligi 300 DJ-d.