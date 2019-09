Ugala avab suurlavastusega teatri 100. hooaja

Loo keskmes on äsja 100-aastaseks saanud Allan Karlsson, keda kehastab Aarne Soro. Oma 100. sünnipäeval otsustab Allan jätta seljataha elu Viljandi eakatekodus ning akna kaudu põgeneda. Algab peadpööritav ja plahvatusterohke tagaajamine läbi suvise Viljandimaa, aga ühtlasi ka rännak läbi Allan Karlssoni elu ja maailma lähiajaloo sõlmpunktide. Rootsi kirjaniku Jonas Jonassoni 2009. aastal ilmunud esikromaanil põhineva lavastuse dramaturg on Priit Põldma ning lavastab Ringo Ramul.

Jonassoni debüütromaan on satiiriline pilguheit inimlikele nõrkustele. Selle peategelane saja-aastane Allan Karlsson on ühelt poolt usaldav ja hetkes elav seikleja, kuid teisalt poliitiliselt pime ja sotsiaalsetest konventsioonidest sõltumatu maailmakodanik. Oma seiklusrikkal teekonnal satub Allan kõikvõimalikesse sekeldustesse ja kohtub 20. sajandi ajalookulgu mõjutanud isikutega. Allani-suguse positiivse inimesega kohtumist ei põlga ära ei Franco, Stalin, Beria, Kim Jong Il ega ka mitte Mao Tse Tung, rääkimata veel Oppenheimerist ja Einsteinist.

Raamatu autor on öelnud, et Allan on mingis mõttes tema alter ego. „Minus oli Allanit, kui ma noor olin ja ühegi asja pärast muret ei tundud. Liigne töötegemine ja hilisemad abieluprobleemid tapsid Allani minus. Siis aga äratasin ta oma raamatus uuesti võimendatuna ellu. Nüüdki mõtlen Allanile, kui klaas tundub parasjagu pooltühi olevat. Ta justkui ilmub mu kõrvale, öeldes: „Ole nüüd, kindlasti ei ole asjad sugugi nii hullud.”“

Ugala lavaversioon Jonassoni romaanist on paigutatud Eesti konteksti, nii et raamatu-Allanist saab Ugala laval Viljandi eakatekodu Vaikne Videvik asukas, kes kasutab ära tasuta transpordi võlusid, et põgeneda Viljandist Eesti kõige väiksemasse linna Mõisakülasse. Lavastuse dramaturgi Priit Põldma sõnul suunab saja-aastase Allan Karlssoni lugu märkama väikeste inimeste suuri lugusid. „Kui palju jaburat, naljakat, pöörast, habrast ja kurba meil iga päev kahe silma vahele jääb, sest oleme iseenda ja teistega pahuksis. Allan Karlssoni eelarvamustevaba elurõõm on värskendav meeldetuletus ärksama elu võimalikkusest,“ kirjeldab ta.