NUKU teater avab täna uue hooaja esietendusega

Teatri kunstilise juhi ja «Röövel Hotzenplotzi» lavastaja Mirko Rajase sõnul annab uue hooaja uuslavastustes tooni keerukate probleemide puudutamine mängulises ja humoorikas võtmes ning mängu piirid pannakse proovile. Ka Hotzenplotzi loo juures võlus loo vohav mängulisus, siirus ning peadpööritav fantaasia. «Püüame taas meelde tuletada, et puupulk võib olla mõõk ning katkine jalgpall maagiline kristallkuul,» ütles Rajas.

Hotzenplotzi lugude autor, saksa lastekirjanik Otfried Preussler (1923–2013) on öelnud: «Ühel päeval on lapsed need, kes täiskasvanute vastutuse üle võtavad. Siis vajavad nad jõudu ja elujulgust. Ja võimet naerda. Ja fantaasiat, eelkõige fantaasiat, ilma milleta ei saa lahendada ühtki väikest probleemi, rääkimata suurtest.»