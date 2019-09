Tallinna Kammerorkester avab hooaja orelimuusika ja improvisatsioonide saatel

Selle oreliga on võimalik mängida mis tahes Euroopa kirikute orelite kõla. Esimesed, kes Mustpeade maja orelil kontserdi annavad, on Eesti noorema põlvkonna silmapaistev organist Kadri Toomoja ning Soome virtuoos Pétur Sakari. Viimane on hetkel tegev Pariisis, maailma orelimuusika mekas, ning muuhulgas on ta andnud kontserdi Pariisi Jumalaema kirikus.