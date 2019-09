Näitus näitab, millised disainerid välja näevad

Danile on olulised detailid ning fotograafina on ta aastate jooksul jäädvustanud neid samu Eesti disainereid, proovides pildi peale püüda nende ainuomaseid maneere ja pisidetaile. Keegi neist pole portree jaoks poseerinud – fotod toovad välja inimesed nimede taga.

Näituse eesmärk on muu hulgas populariseerida Eesti disaini, mis on viimastel aastatel kõvasti kõlapinda saanud, ent disainerid objektide taga on pigem tundmatud (kui vähesed omanimelise brändi kandjad välja arvata). Portreed aitavad rääkida lugusid, mis esemetega kaasas käivad, seostada neid reaalsete tegijatega. See väärtustab disaini ka laiema publiku jaoks ning aitab seda demarginaliseerida.