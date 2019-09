Kumu näitus «Vallutaja pilk» kutsub mõtlema stereotüüpidest ja kolonialismist

Lisa Reihana «In Pursuit of Venus [infected]» on filmilik lavastus Prantsuse tapeedist «Vaikse ookeani pärismaalased» (1804–1805), mis kujutas legendaarse kapteni James Cooki avastus- ja vallutusretki Austraalias ja Uus-Meremaal 18. sajandi lõpus. Reihana uurib oma teoses maadevallutuse pärandit põlisrahvaste perspektiivist. Digitehnoloogiate abil on kunstnik kahe sajandi vanuse pilttapeedi animeerinud, et elustada hiiglaslikul videopanoraamil reaalseid ja väljamõeldud kohtumisi Vaikse ookeani maade asukate ja eurooplaste vahel.