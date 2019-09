Folklorist Mari Sarv räägib Vaba Akadeemia loengus Eesti regilaulude variatiivsusest

Keele omadused mõjutavad paljuski ka poeetilise tekstuuri omadusi. Varieeruvus on folkloori olemuslik tunnus, mis mõjutab nii teksti, esituse kui folkloori kommunikatiivseid aspekte.

Arvutiajastu on avanud täiesti uued võimalused folkloorse varieeruvuse uurimiseks ja tänapäeval saame uurimisel kasutada Eesti ja Soome teadlaste koostatud regilaulude andmebaase, mis praeguseks sisaldavad suurema osa (hinnanguliselt ehk kaks kolmandikku) kõigist kunagi kirja pandud regilauludest.

Keeleanalüüsil põhinevate meetodite rakendamist komplitseerib siiski regilaulukeele (ka üldisemalt murdekeele) äärmine varieeruvus, standardkeele automaatanalüüsiks loodud vahendeid rakendada pole võimalik ja mõnevõrra on see ka takistuseks näiteks sisutasandi arvutianalüüsil.

SA Academia Artium Liberalium ehk Vaba Akadeemia on möödunud aasta algul asutatud ühendus, mis koondab eesti haritlasi: teadlasi, mõtlejaid, intellektuaale ja õppijaid. Akadeemia eesmärgiks on luua tingimused renessansitüüpi haritlasringi tekkimiseks ja kujunemiseks kooskõlas vabade kunstide kontseptsiooniga. Akadeemia asutajateks on Marju Lepajõe, Mihhail Lotman, Ülar Ploom, Hardo Pajula ja Maria-Kristiina Lotman.