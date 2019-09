Apollo uues Teatrisaalis esietendub Gerda Kordemetsa lavastus

Anthony McCarteni ja Stephen Sinclairi komöödia „Ladies Night“ põhjal loodud lavastus jõuab nüüd ka Gerda Kordemetsale omases mahlakas ja hoogsas võtmes publiku ette.

Lavastuse peategelased Rait, Harri, Norman, Urmas ja Boriss on töötuks jäänud „kalevipojad“, kellele on majanduskriis eriti kehvalt mõjunud. Nad on tublid poisid, kes ei taha leppida ukrainlase palgaga Eestis ega eestlaste keskmiste elamistingimustega Soomes.

Pooleaastase töötuelu tõttu masenduse piiril kõikuvad mehed näevad ühel õhtul pubis lehekuulutust, kus teatatakse briti meesstripparite peatsest esinemisest Eestis. Olgugi, et nad pole just musklimäed ega oska tantsidagi, otsustavad nad rahateenimise ja enesehinnangu tõstmise eesmärgil moodustada kohaliku meesstripparite trupi ning heita seljast kõik riided.

Nad kutsuvad end välja õpetama endise tantsijanna Annika (Inga Lunge), kel on samuti tugev põhjus see lootusetuna näiv väljakutse vastu võtta.

Lavastaja Gerda Kordemetsa sõnul võlus teda selle näidendi juures ennekõike just see, et tegemist pole pelga komöödiaga: "Väljakutsuva välise vormi ja koomiliste situatsioonide varjust avanevad viie mehe ja kahe naise inimlikud, vaat et traagilised lood.”

Väljakutse on uus etendus ka Apollo jaoks, sest näidend jõuab lavale täiesti uues kohas. Produtsent Tanel Tatter lisas, et sellest hooajast on Apollo Film Productions lavastuste koduks Apollo Kino Ülemiste Teatrisaal, kus 450 mugavat kohta, tasuta parkimine ning kõik tehnilised vajadused lavastuste mängimiseks kinosaalis kaetud.

Lavale tuuakse kolm uut lavastust, lisaks mängitakse publiku tungival soovil ka loetud kordadel eelmise hooaja menutükki „Mehed“.