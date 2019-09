Narvakate saatus jõuab teatrisse

Vaba Lava Narva teatrikeskuses esietendub täna, 18. septembril Venemaalt pärit lavastaja Juri Kviatkovskij dokumentaallavastus “Lõhe/Разлом”. Teine esietendus toimub Narvas homme, 19. septembril muusika- ja linnakultuurifestivali Station Narva raames.

„Lõhe“ eesmärgiks on uurida, kuidas piiri tekkimine 1990. aastate alguses peegeldus Narva ja Ivangorodi elanike saatustel. Teatritrupp, mille koosseisus on nii Venemaalt kui Eestist pärit näitlejad, võttis loomeprotsessi käigus intervjuud Narva ja samuti Ivangorodi elanikelt, kelle lood saavad dokumentaalse lavastuse osaks.

Alates 1992. aastast kulgeb riigipiir Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel mööda Narva jõge. Enne Nõukogude Liidu kokkuvarisemist olid Narva ja Ivangorod põhimõtteliselt üks linn – ühise veevärgi, transpordisüsteemi ja töökohtadega. Tänapäeval on aga kaks eraldatud linna, mille peamisteks vaatamisväärsusteks on kindlused ning külas käiakse üksteisel silla ”Sõprus” kaudu. Kui maailmas muutub geopoliitiline olukord, muutuvad ka riikide ja nende elanike suhted. Kuidas kajastuvad muutused piirilinnade elanike elus – see on teema, millega tegeleb antud lavastus dokumentaalse teatri vahendeid kasutades.

Etenduse lavastajaks on Juri Kviatkovski, kes on Venemaa näitleja ja lavastaja. Ta õpetab kool-stuudios “MHAT” ning on üks sõltumatu loomegrupi Le Cirque de Sharles La Tannes loojatest. Kviatkovski on mitmel korral nomineeritud lavastajana Venemaa teatri rahvuspreemiale Kuldne mask.

Valguskunstnik on Priidu Adlas, kunstnik Ksenija Peretruhhina, videokunstnik Julia Ishakova ja dramaturg Inna Knirk. Laval: Jekaterina Novosjolova, Martin Kõiv, Piret Simson, Eduard Tee, Dan Jeršov, Ott Kartau. Video vahendusel osalevad "Masterskaja Brusnikina" näitlejad: Alissa Kretova, Anastassia Velikorodnaja, Deniss Jasik, Darja Vorohobko.

“Lõhe” avab Vaba Lava Narva teatrikeskuse hooaja ja on esimene lavastus 2019/2021 kuraatoriprogrammi raames, mille kuraatoriks on leedu näitekirjanik Marius Ivaškevičius. Hooaja teemaks on “Murranguaja inimesed”, mille fookuses on aastad 1989–2019 ning Baltimaad ja nende lähinaabrid: Venemaa, Valgevene ja Ukraina ja seal elanud ja elevate inimeste saatused.