Algab seitsmes rahvusvaheline improteatrite festival Tilt

19-21.09 Katariina kirikus toimuv seitsmes rahvusvaheline improteatrite festival Tilt toob nii lavale kui töötubadesse varasemast rohkem naisimprotajaid. Festivali jooksul jõuab publiku ette näiteks soolomuusikal, mille improviseerib USA impronäitleja Stacey Smith ning programmi lõpetab etendus «Seitse eri vanuses naist» Poolast.

Festivali kunstilise juhi, Rahel Otsa sõnul, on meelelahutusmaailmas oluline meeles pidada, et suurepäraste meesartistide kõrval leidub ka naisi, kes publiku nii mõtlema kui naerma suudavad panna. «Naised ise on tihti tagasihoidlikumad ennast nö «müüma» ning nii võib jääda mulje, et naisi improviseerijate hulgas leidub vähe. Loodame seekordse programmivalikuga inspireerida ja innustada nii rahvusvahelisel kui eesti skeenel improtajaid soost hoolimata üksteist rohkem märkama ja tunnustama.»

Improfestival on loodud selleks, et pöörata tähelepanu improteatrile kui teatrižanrile, mida trupid Eestis nüüdseks juba kümme hooaega praktiseerinud on. Improteatrit eristab klassikalisest see, et kõik etendused valmivad publiku silme all improviseerides ning täpne loo sisu selgub alles kohapeal.

Festivali eesmärgiks on kokku koondada nii Eesti truppe kui näidata, millisel moel sellele mujal maailmas lähenetakse. Lisaks eelpool nimetatutele astuvad sel korral üles veel trupid liikmetega Eestist, Lätist, Soomest, Venemaalt, Norrast, Taanist, Tsehhist, Prantsusmaalt ja Hispaaniast. Mitmed neist kooslustest on saanud alguse just varasematest kohtumistest sellel festivalil. Festivali raames toimuvad ka töötoad, milles saab õppida nii improlavale kuluvaid oskuseid kui stand-up'i.