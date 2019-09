Kinodesse jõuab draama naissõdalastest

Naise kuulist suremine on islamiäärmuslaste suurim hirm. Seda teab hästi Kurdistanis tegutsev võitlussalk «Päikese tütred», mis koosneb ainult naistest, kes kõik on endised ISISe vangid. Prantsuse rindefotograaf Mathilde, kes on saabunud kajastama vaprate võitlejate tegevust, satub osaliseks riskantses operatsioonis, kus «Päikese tütred» püüavad hõivata ekstremistide käest tagasi oma kodulinna ja vabastada seal kinnipeetavad pantvangid. Võitlussalga pealikul Baharil on selleks ka sügavalt isiklik põhjus - pantvangide hulgas on tema väike poeg.

«Päikese tütarde» aluseks on 2014. aastal Iraagi põhjaosas Kurdistanis jeziidide kallal toime pandud kuriteod, kui 300 000 elanikku pidid põgenema oma kodumaalt, mehed tapeti ning üle 7000 naise ja lapse langes vangi. Naissõdalaste rühm «Päikese tütred» ongi moodustatud sellistest naistest, kes vangistusest põgenenult organiseerusid ja haarasid relvad, et kaitsta oma kodumaad. Kuigi need vangid müüdi seksiorjadeks, et kaoks nende eneseväärikus, ja nende pered on hukkunud, öeldakse filmis: «Ainus, mille me ISISe vangistuses kaotasime, oli hirm.» Nii seisavadki naissõdalased püstipäi ega karda kellelegi vastu hakata.