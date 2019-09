Tobiase «Joonas» toob EMTA uue saali lavale ligi 200 muusikut

Tänavu möödub Eesti esimese oratooriumi valmimisest 110 aastat ning Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tähistab 100. sünnipäeva. Sel puhul jõuab lavale Rudolf Tobiase 1909. aastal valminud oratoorium «Joonas». Kui varasemalt on publik saanud kuulda seda peamiselt saksakeelsena pealkirja all «Joonase lähetamine», siis nüüd jõuab lavale suurteose originaalversioon. Oratooriumi esitavad sopran Elina Nechayeva, metsosopran Helen Lepalaan, tenor Mati Turi, bariton Taavi Tampuu, bass Raiko Raalik,Chorus Mysticus: Maria Listra, Kadri Tegelmann, Endrik Üksvärav, Tamar Nugis, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Collegium Musicale, Voces Musicales, tütarlastekoor Ellerhein, Tallinna Kammerorkester, Nargenfestivali orkester ja Kadri Toomoja. Koormeister on Mai Simson, dirigent Tõnu Kaljuste.

Rudolf Tobiase oratoorium «Joonase lähetamine» on üks suurejoonelisemaid helitöid eesti muusikas. Tobias alustas suurteose loomist juba õpingute ajal Peterburis professor Nikolai Rimski-Korsakovi kompositsiooniklassis. Töö heliteosega jätkus Tartus ja Saksamaal. Oratooriumi esiettekanne kõlas Leipzigis Andrease kirikus 1909. aastal, teose osaga "Sanctus" õnnistati 1913. aastal sisse Estonia teatrimaja. Teose järgmine, esmalt helilooja enese, hiljem Vardo Rumesseni redigeeritud tervikettekanne sai teoks 80 aastat hiljem Estonia kontserdisaalis. Oratooriumi on esitatud Rootsis, Soomes, Venemaal, Saksamaal, Prantsusmaal ja Austraalias ning kõikjal on see saanud suure tunnustuse osaliseks.