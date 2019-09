Jõulujazz viib ekslema vokaaldžässist elektroonikani

Nädala alguses toimunud traditsioonilisel Jõulujazzi Pimemüügil osutus populaarseimaks kontsert «Tribute to The Beatles», kus armastatud lauljad Marten Kuningas ja Robert Linna koos tippmuusikute ansambliga interpreteerivad värsketes seadetes ansambli The Beatles loomingut, peamiselt perioodist 1966–1969, mida ansambel peab kõige turbulentsemaks ja mitmekülgsemaks.