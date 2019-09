Ivan Sergejev: miks on Narva oluline?

Narva on viimaste aastate jooksul palju muutunud. Veel aastal 2015 ei arvanud keegi, et see linn võiks julgeda Euroopa kultuuripealinnaks pürgida, kuid 2018. aasta alguses, kui oma kandideerimise soovist teada andsime, tundus, et sellist julget käiku on meie poolt juba ammu oodatud. Sellist toetust ja Eesti euroopaliku kultuuriruumi kuuluvuse tunnet nagu viimase paari aasta jooksul, pole Narva kunagi varem saanud.

See käivitas nii Narva kui ka kogu meie regiooni kiire muutuse. Kohalikud tegijad said julgust tegutseda, narvakad said uuesti oma linna pärast uhkust tunda, ning väliskülalised ja -vaatlejad tõdesid, et Narva avastamisega sai Eesti suuremaks, horisondid laiemaks.

Narva ei saanud seekord küll Euroopa kultuuripealinna tiitlit, kuid see ei tähenda, et alustaud protsess oleks lõppenud. Sel nädalal leiab piirilinnas juba teist korda aset mullu kogu Ida-Viru kultuurielu raputanud muusika- ja linnakultuurifestival Station Narva. Juba esimesel aastal võeti see narvakate poolt väga soojalt vastu ning see tõi piirilinna rahvusvahelist hõngu ja külalisi nii Venemaalt (eeskätt Peterburist) kui ka Soomest, lasi täiesti uues valguses (otseses mõttes) näha Kreenholmi hiigelkompleksi ja taasavastada linna peidus pärle.

Festivali formaat on jäänud samaks: see hõlmab kogu Narvat, tutvustades linna põnevamaid kohti ja minnes otse kohaliku kogukonna juurde. Programmi tulipunktiks on seekord uus LINDA 2 kultuuri- ja ärikeskus koos selles asuva Vaba Lava Narva etenduskunstide keskusega ning peagi avatava OBJEKT loomeinkubaatori ja Integratsiooni Sihtasutusega.

Tahtsime põhiprogrammi sinna suunamisega rõhutada taolise keskuse olulisust linnale. Samas pole unustanud ka eelmise aasta peategelast Kreenholmi, kuhu EKA vilistlasest Narva tüdruk Veera Gontsugova koos Karl Johansoniga loovad spetsiaalse valgusinstallatsiooni. Osa muusikaprogrammist toimub ka sel aastal meie lemmikus Ro-Ro klubis ning ka Narva kunstiresidentuuris leiab aset nii mõndagi põnevat.

Minu isiklik lemmiksaavutus on aga see, et loome linnalava ka Narva “Veneetsiasse”. Kultuuripealinna taotluse ettevalmistamise raames oleme omajagu vestelnud selle ainulaadse, omal ajal sotsiaalselt üliaktiivse ning üle kogu Nõukogude Liidu kuulsa paadigaraažide kooperatiivi asunikega. “Veneetslased” pakkusid meie kultuuripealinna taotlusraamatusse ka mitmeid programmi-ideid. Mul on ülimalt hea meel, et vaatamata konkursi tulemusele saame sel laupäeval, 21. septembril Station Narva raames “veneetslaste” ideid ellu viia!

Laupäeval toimub Narva Veneetsias tasuta kontsert, kus esinevad kuulus Briti jungle-punk bänd Asian Dub Foundation ja millega näidatakse Venemaa piiri äärses Narvas üles solidaarsust käimasolevale üleilmsele kliimastreigile. Minu jaoks ongi festivali suurem väärtus võimalus lasta meie kogukonnal unistada ning oma ideid festivali raames ka teostada.