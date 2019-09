Aija Sakova esitleb Käbi Lareteile pühendatud raamatut

Raamatu eessõnas kirjutab Sakova: «Käbi Laretei raamatud mõjusid 2017. aasta suvel minu jaoks kui äratus. Juhuslikult kohtusin raamatupoes tema 2008. aastal välja antud teosega «Kuhu kadus kõik see armastus?» See küsimus huvitas mind ennastki ja otsustasin Käbile sellel rännakul iseenda sisemaastikele järgneda. Laenutasin raamatukogust endale kõik eesti keeles ilmunud Käbi Laretei teosed. Selgus, et neid ei olegi nii vähe, nimelt 12 raamatut. 2005. aastal ilmunud «Otsekui tõlkes. Teema variatsioonidega» suisa vapustas mind oma julguse, otsekohesuse ja intelligentsusega. Tegelikult ka lihtsalt inimlikkusega. Kas nii saab päriselt kirjutada?»