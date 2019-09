Tegemist on väga rõõmustava uudisega, sest filmisõprade seas liikusid murelikud kõlakad, et see Cannes’i Kuldsele Palmioksale nomineeritud film meie kinodesse ei jõuagi. Filmis mängivad Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Austin Butler jpt. Esimene seanss toimunb 11. oktoobril.