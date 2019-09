Kumu kinolinal Leonard Coheni armastuslugu

«Marianne ja Leonard. Armastuse sõnad» linastus menukalt Tartu armastusfilmide festivalil Tartuff ja jõuab nüüd publiku soovil ka Tallinna vaatajate ette. Tuntud inglise dokumentalisti Nick Broomfieldi film on autentne, õrn ja delikaatne pilguheit armastajate hinge. «Pikantne,» võttis selle kokku The Hollywood Reporter.

1960ndatel Kreekas Hydra saarel alguse saanud ja kaootiliselt arenenud suhe inspireeris Cohenit kirjutama selliseid laule nagu «So Long, Marianne», «Hey, That´s No Way to Say Goodbye» ja «Bird on the Wire». 1970ndatel nende kooselu küll lagunes, aga hingeline side jäi püsima. Coheni viimase kirja sai Marianne kätte oma surivoodil. Kolm kuud hiljem järgnes talle teisel pool ookeani ka Cohen.