Miks loobus Steven-Hristo Evestus Vaba Lava juhtimisest?

Olen seisukohal, et iga uus juht peab olema informeeritud õigel ajal ja detailselt platvormi probleemidest, nii majanduslikest kui personalialastest, nende tekkepõhjustest ja veel enam esmapilgul varjatud juhtimismudelitest. See ei saa toimuda järk-järgulise avastamisretke tulemusena ning suunduda prognoosimatusse tupikusse.

Kuigi Vaba Lava eesmärgid selle ellukutsumisel olid veidike teistsugused, siis ma usun, et asju on võimalik muuta ning olen alati nõus oma sisulist arvamust jagama nii nõukogu kui ministeeriumi tasandil.

Samason veel ühtteist ära teha korruptsiooni- ja rahapesuvastases võitluses, nii siin kui laias maailmas ning jätkub koostöö CybExeri ja Korruptsioonivaba Eesti meeskondadega. So I make honesty my divine power and I make absence of self my sword...