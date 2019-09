Toimetajaauhinna laureaat on teada

Asta Põldmäe (sünd 1944) on teinud toimetajatööd juba ülikooliõpingute kõrvalt alates 1967. aastast, algul ajalehe TRÜ juures ja 1980. aastatel ajalehes Sirp ja Vasar. 1986. aastast kuni tänapäevani on ta Loomingu ilukirjanduse toimetaja, kelle autorite ja tekstide valik on kujundanud ajakirja ilukirjandusliku osa sisu ja keeleliselt kõrge taseme.