«Vanamees» on kogupere absurdianimatsioon

-Mis on teie meelest «Vanamehe» fenomen?

Peeter: Mulle tundub, et «Vanamees» on mõnes mõttes ainulaadne ja «Vanamehe» animatsioonitehnika, karakteri hääl ja kõnemaneer meeldivad paljudele inimestele.

Mikk: «Vanamees» meeldib erinevatele inimgruppidele. Sellega ei ole nii, et see läheb peale ainult lastele või noortele. Pigem on see kogupere animatsioon.

-Kas arvate, et mõni maal elav vanainimene saab «Vanamehega» samastuda?

Peeter: Vähemalt üks vanahärrast fänn on meil küll, kes alati uusi osasid kommenteerib. Võib-olla seostub Vanamehe karakter vanemate inimeste jaoks teiste vanainimestega, kes ei ole just kuigi sümpaatsed. Nii saab Vanamehe karakteri üle naerdes juskui nende teiste vanainimeste üle mõttes nalja visata.

-Kas «Vanamees» peegeldab teie meelest reaalset maaelu?

Peeter: See sündis sealt, aga viimased osad pole maaelu enam nii palju peegeldanud. Lihtsalt karakter ja tema taustsüsteem tulenevad maaelust. Vanamees on selline maamats. Samas võiks selliseid nalju, mis maaelu kultuuri rohkem peegeldavad, teha küll. Näiteks «Mul šündiš laudaš vašikaš» on otseselt maaeluga seotud, aga see on vist ka ainus. Enam pole see nii tavaline, et inimesed elavad maal ja võtavad ise lehma sünnitusi vastu.

Mikk: Ma improviseerin ja teen karakteriga naljakaid asju, aga ma ei ole mõelnud, et see peaks olema maainimeste representeerimine. Olen ise küll maal elanud, aga pole kunagi maatöid teinud ja siis me vaatamegi seda läbi teatava absurdi prisma.

-Kuidas te inspiratsiooni kogute?

Mikk: Minul on see nii, et hakkan karakteriga improviseerima ja siis tuleb mingi loll lugu pähe, mille peale saaks episoodi ehitada. Üks inspiratsiooni allikas on mu isa. Ta on heas mõttes pooletoobine. Ta ei ole küll selline nagu Vanamees, aga vahepeal on teda naljakas vaadata. Võib-olla oli mu isa inspiratsiooniallikas «Eesti laulu» jaoks tehtud vaheklipile «Kes kannatab see kaua elab». Vanainimesed on sageli väga arvutikauged ja kui nad abi küsivad, saad aru, et nad ei oska hiirt liigutada. Seal on nii suur lõhe. Ja vahepeal võib see olla väga naljakas.

Peeter: Teine meetod on Vanamehe häälega jauramine. Mul on palju sõpru, kes selle häälega tihti mängivad ja nii tuleb sageli ka mõni hea nali välja.

-Aga huumor on ikka heatahtlik?

Peeter: Absoluutselt. Vanamehe huumor ei olegi huumor kellegi pihta. Ta on uus karakter, kelle sisse on pandud kõige naljakamad, seniilsusega seotud omadused.

- Teil palutakse teha palju reklaame. Oleksite nõus tegema ka poliitreklaami ja Vanameest poliitikaga siduma?

Mikk: Väga mitte, sest ta on nii apoliitiline karakter. Poliitika on nii igav, mõttetu maailm. See jätaks Vanamehele halva maigu juurde.