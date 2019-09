Lõpuks ometi! EMTA saalis kõlas esimene kontsert

28. septembril täitub akadeemial Eesti juhtiva muusika- ja teatriülikoolina 100. tegevusaasta ja alguse saab elu uues kontserdi- ja teatrimajas. «Teekond selle hetkeni on olnud pikk ja mitte alati kuigi sile, kuid seda tähendusrikkam on olla viimaks kohal akadeemia suureks tähtpäevaks. Näeme uut saali eelkõige tipptasemel õpikeskkonnana me üliõpilastele ja loodame väga, et see annab kindluse järgnevaks sajandiks Eesti loomehariduses,» kommenteerib akadeemia rektor Ivari Ilja.