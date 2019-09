EMTAs avatakse Enno Halleki näitus

EMTA sajandaks aastapäevaks valminud kontserdi- ja teatrimaja avanäitus «Da capo al fine» on Enno Halleki kordumatust loomingust – ühest kõige originaalsemast, innovaatilisemast ja vaimukamast eesti kunsti ajaloos. Näituse pealkiri lähtub muusikatemplile sobivalt Halleki ühe maali nimest, kuid on ühtlasi kunstniku loomingut sisuliselt iseloomustav. Näituse kuraator on EMTA kultuuriloo õppejõud kunstiteadlane Harry Liivrand.