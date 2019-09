Raamatupoodides tulevad oktoobris kohtumised kirjanikega

Eesti Kirjanike Liit, Eesti Kirjastuste Liit, Rahva Raamat, Apollo ja Raamatukodu on välja töötanud ühise projekti, mille eesmärk on fookusesse tuua meie endi kirjandus koos eesti autoritega. Nii on oktoobrikuu kuulutatud ühiselt eesti kirjanduse kuuks, mis tähendab, et raamatupoodides üle Eesti tuuakse esile eesti autorite loomingut ja erinevates raamatupoodides korraldatakse autoritega kümme kohtumist-arutelu.