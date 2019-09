Aarne Rubeni uus raamat räägib pahuksisse sattunud ajalootegelastest

Aarne Rubeni uus raamat «Öönaine valguses ja varjus» on kogumik, mis koondab kaksteist lugu peamiselt Eesti ajalooga seotud tegelastest. Enamik raamatu tegelastest ei ole väga kuulsad, aga nende elukäik on eriskummaline ja iseloomustab oma aega. Neid ühendab asjaolu, et kõik on eksinud millegi vastu – oma aja tõekspidamiste, seaduste ja moraalnormide vastu.