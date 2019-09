Rahvusringhäälingu programmid tähistavad muusikapäeva alates varahommikust

Rahvusringhäälingu muusikapäeva lükkab kohe hommikul kell 7 käima Klassikaraadio e-viktoriin. Kolmapäeva hommikuni kuni kell 10 on Klassikaraadio kodulehel vastamiseks muusikaviktoriin, kus küsimusi jagub nii klassika, džässi kui ka popmuusika vallast. Kokkuvõttesaade, kus selguvad parimad vastajad ja auhinnasaajad, kõige raskemad küsimused ja õiged vastused, on Klassikaraadio eetris kolmapäeval, 2. oktoobril kell 13.05.

Muusikapäeval toob Klassikaraadio kuulajateni kolm kontserdiülekannet ja suure soovikontserdi. Raadiokuulajate soovid jõuavad eetrisse kahel korral – kell 10-12 lahendavad otse-eetris muusikapäeva viktoriini nii muusikud, asjaarmastaja kui ka võhikud. Seda saadab kaunis muusika nii üllatusesinejatelt kui ka kuulajate soovil. Saatejuhid on Miina Pärn ja Lisete Velt. Kell 14-16 võtavad saatejuht Kersti Inno kõrval mikrofoni taga istet maestro Neeme Järvi ning Islandil elav klarnetist Selvadore Rähi. Kuulame muusikute mõtteid muusikapäevast ning kõlavad soovilood maestro valikul. Muusikapäeva Klassikaraadio eetris lõpetab hilisõhtune kaaslane “Fantaasia”. Erandlikult on saatel kolm autorit - oma lemmikmuusikat tutvustavad Eesti Muusikanõukogu liikmed Henry-David Varema, Endrik Üksvärav ja Märt-Matis Lill.

Klassikaraadio otseülekandes jõuab eetrisse pilguheit rahvusvahelise muusikapäeva kontsertidele. Kell 12 on eetris kontserdiülekanne Tallinna Jaani kirikust Eesti Filharmoonia Kammerkoori kontserdilt. Kell 13 on Klassikaraadio Arvo Pärdi Keskuses, kus soolokontserdi annab armastatud pianist Age Juurikas. Muusikapäev kulmineerub muusikaauhindade tseremooniaga, mis seekord toimub Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia uues saalis. Kell 19 saab otseülekandes pidulikku galakontserti jälgida Klassikaraadio ja ERRi Kultuuriportaali vahendusel, ETV toob kell 22.05 vaatajateni kokkuvõtliku erisaate, saatejuht-toimetaja on Reet Weidebaum.