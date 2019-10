Rokisaurused möllavad oktoobris kinos

«Rokkmuusika ise ja kogu sellega kaasas käiv lavašõu on mõeldud ikka suurelt nautimiseks ja seepärast on meil eriti hea meel, et saame sellised legendaarsed tegelased tuua kõikide fännide ette lühikese ajavahega ning võimalikult kvaliteetselt,» märkis Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod.

Kolmapäeval, 2. oktoobril linastub kõikides Forum Cinemas kinodes Pink Floydi kaasasutaja ja loomingulise jõu Roger Watersi kontsertfilm «Us + Them», mis on Watersi 2017-2018. aasta kontserttuuri jooksul Amsterdamis üles võetud visuaalselt võimas teos, mis pakub Pink Floydi kõige kuulsamaid palasid legendaarsetelt albumitelt «The Dark Side of The Moon», «The Wall», «Animal», «Wish You Were Here» ja ka Watersi kõige viimaselt albumilt «Is This The Life We Really Want?».