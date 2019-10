Ülemiste kino teatrisaalis esietendub lugu kirest, armastusest ja HIV-st

7. novembril esietendub Apollo Kino Ülemiste Teatrisaalis lavastaja Peep Maasiku ja autor Mihkel Seederi uuslavastus «KIHK», mille peaosades on Pääru Oja ja Kristi Kimmel. See on lugu kahest inimesest, kes hea meelega veedaks oma elu värvikates fantaasiates, kuid just hall argipäev on see, mis nad teineteiseni juhatab.