Poola kultuuri suurim ekspordiartikkel külvab kolmapäeval Tallinnas surma

Poolas alguse saanud ja Euroopa surmametali absoluutseks kuningaks tõusnud Behemoth on 28 tegutsemisaasta jooksul välja andnud 11 täispikka stuudioalbumit ja kuus live-albumit. Nende viimane, mullu ilmunud «I Loved You at Your Darkest» võeti kriitikute poolt vastu kiidusõnadega. Bändi etteasted on tuntud oma teatraalsuse ja tervikliku kontseptsiooni poolest, luues lavale täiesti omaette maailma.

Kontserti korraldava Urban Culture Entertainmenti esindaja Tanya Korenik meenutab, et jõulise lavaoleku poolest tuntud Behemoth hullutas Eesti raskemuusika entusiaste viimati kauge ajaloona tunduvas 2014. aasta Hard Rock Laagris, olles tolle ürituse kroonijuveeliks. «Sedapuhku lubatakse tulla aga veelgi võimsama show ja värske kavaga, et kinkida nii uutele kui vanadele fännidele üks tõeliselt unustamatu õhtu. Zeal & Ardor, Whoredom Rife ja In Twilight’s Embrace jällegi pakuvad omalt poolt täiesti uusi kogemusi, kuna ükski nimetatud bändidest pole varem Eestis käinud. Õhtu kava saab olema suurejooneline ning suurepärase muusika kõrval on kuuldavasti oodata ka rikkalikku visuaalset spektaaklit,» lisab ta ootusärevalt.

Legendaarse Behemothi ninamehe Nergali sõnul on selle tuuri näol tegemist nende suurimate showdega. «Toome publikuni tipptasemel produktsiooni ja verivärske setlisti! Meiega on kaasas auväärne seltskond: In Twilight's Embrace, Norra black metali koosseis Whoredom Rife ja täiesti omanäoline artist Zeal & Ardor! Seda ei saa maha magada! Tulge kohale ja hõiskame kui üks leegion!»

Zeal & Ardor tõmbab üha enam melomaanide tähelepanu oma unikaalsuse tõttu – nimelt integreerivad nad raskesse muusikasse souli, gospeli ja bluesi elemente. Esimene album «Devil Is Fine» tuli välja Manuel Gagneux’ sooloprojektina, kuid tänaseks on koosseis laienenud kuueliikmeliseks. Tõtt-öelda on sellist muusikat keeruline kirjeldada ning ainuke viis asjast selge pilt saada on seda omal nahal kogeda!

Kõige ehedamat Norra black metalit pakub muusikasõpradele Whoredom Rife. 2014. aastal kokku tulnud duo toob publikuni karge ja talvise helipildi, mille juures põhjamaade raskemuusika austajad hindavad kõrget kvaliteeti ja läbimõeldud ülesehitust.