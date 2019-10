Kirgi küttev kunstiriitus 

Tellijale

Ma pole teab mis suur festivalisõltlane ja iga aastaga muutun oma valikutes nõudlikumaks. Kaks aastat tagasi Burning Manist kuuldes äratasid kohe huvi nii selle kontseptsioon, asukoht kui ka mastaapsus. Olen väga rõõmus, et seal ära käisin, sest peavoolustumisest hoolimata on tegu maailma mastaabis täiesti ainulaadse sündmusega. Katarsist küll otseselt ei saabunud, nagu mõni allikas tõotas, kuid kahtlemata mõistan nüüd paremini kõiki, kes kinnitavad: Burning Manile saabud justkui koju ja saad seal olla ühe nädala aastas just see, kes olla tahad.