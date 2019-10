Selgunud on lastejutuvõistluse võitjad

Žürii pidas tänavuste käsikirjade keskmist taset mõnedest eelmistest tugevamaks, kuid kuna ei leitud ühte teistest selgelt rohkem eristuvad või žüriile teistest selgelt rohkem esile tõusvat käsikirja, anti välja kaks teist kohta. See koht läks jagamisele Lille Roometsa käsikirja "Minu elulugu. Jens Kuusk, 8-aastane" ning Kristi Piiperi käsikirja "Metsajärve saladus" vahel. Lille Roometsa käsikirja peategelaseks on 8-aastane poiss oma igapäevaste seikluste ja teravmeelsete tähelepanekutega, eriti tõsteti esile selle huumorit, sest tõepoolest võis ka kalestunud žüriiliige naerda saada. Kristi Piiperi käsikiri „Metsajärve saladus“ on mõistatusliku juhtumi tüüpi käsikiri, mis puudutab ka meie lastekirjanduses seni harva käsitletud teemat, vaimuhaigust.