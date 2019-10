Festival Orient et Occident tuleb taas

Võimalik on näha ka sufi traditsioonis tuntud meditatiivset pöörlemist. Ansambli Ulv (Rootsi/Norra) öökontsert toob meieni nii maagilisi stseene skandinaavia iidsest folkloorist kui ka pärle Euroopa keskaja muusikast. Ansambli solistiks on Agnethe Christensen, kelle erakordne hääl ja vokaaltehnika on maailmas ainulaadsed. Midagi täiesti uut pakub Trio Hierbabuena (Soome/Hispaania) kontsert, kus kuuleme ja näeme petenera traditsioonist inspireeritud laule ja tantse ansambli väga meisterlikus ja isikupärases esituses. Petenera on jõudnud flamenko žanrisse läbi Mehhiko 19. saj. keskpaiku, kuid selle juured ulatuvad euroopa varajase muusika erinevatesse kihistustesse.