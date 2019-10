Paide rokirahvas tähistab suure kontserdiga kohaliku skeene juubelit

Ka viimasel kümnel-kahekümnel aastal on Eestimaal tuntuks saanud ja koguni rockieliiti tõusnud uued Paide rockpundid: Ans. Andur, Nevesis. (viimane on küll hetkel tegevuse katkestanud). Ja ikka alustavad aina uued ja uued noored mehed, et teha rockikallakuga muusikat. Seejuures jätkavad mitmed vanade rokkarite pojad uutes bändides oma isade muusikateed.

Kõik rockipeod on olnud väga menukad. Selgemalt on meeles kaks viimast, kus kultuurikeskuse suur saal oli rahvast puupüsti täis. 2014 aastal oli ainuüksi piletiga publikut 488, lisaks kutsetega rokkarite perekonnad ja pillimehed ise.Erinevate aegade rockibände sai selle suve alguseks kirja 16. Võimalik, et korraldajatel tuleb seda numbrit veidi vähendada, et kontsert hommikusse ei veniks. Oleme ses suhtes ka hoiatanud bände, kes registreerusid hiljem.