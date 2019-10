Suur kummardus Erkki-Sven Tüürile

Olari Elts nimetab Erkki-Sven Tüüri tänapäeva muusikamaailma üheks parimaks sümfonistiks selle sõna kõige klassikalisemas tähenduses. «Ta loob oma maailmad minimaalsest sümfoonilisest materjalist ning on selles saavutanud sellise virtuoossuse ja selguse, et interpreedil tekib võimalikult vähe küsimusi, kuna partituur on nii professionaalne. Ta on üks kõige paremini pikka vormi valdav tänapäeva helilooja ning tema vektoriaalne kompositsioonimeetod on täiesti unikaalne.»

Erkki-Sven Tüür ise tunnistab, et Olariga Eltsiga seob teda pikaajaline sõprus, terve rida orkestriteoseid – ka «Phantasma» – on sündinud dirigendi eestvedamisel. «Detailitäpsus, sädelev muusikaline energia ning selge visioon partituuri kõlama võlumisel on mind tema puhul ikka ja jälle nende aastate jooksul sügavalt puudutanud. Aga ERSO-lt sain orkestriheliloojana oma «esimesed triibulised» juba 1984. aastal, kui Vello Pähn juhatas «ERSO stuudiotunnis» mu esimest sümfooniat. Ka teine ja kolmas sümfoonia, samuti «Zeitraum» tulid esiettekandele just ERSO-ga. Nende kogemuste najal õppisin tohutult palju. Ja praegu on äärmiselt tore tõdeda, et paljude-paljude teiste orkestritega võrreldes tuleb ERSO mu mõnede teatud tüüpiliste viguritega toime mängleva kergusega, teised peavad nendesamade asjadega proovisessioonis tublisti rohkem vaeva nägema. On tõesti rõõm kuulda oma teoseid mängituna muusikute poolt, kes tunnevad mu helikeelt põhjalikult.»